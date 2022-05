Fugge all’alt dei carabinieri. Arrestato a Budoni dopo il folle inseguimento, ma rimesso in libertà

L’uomo è stato arrestato dopo un folle inseguimento a Budoni.

Questa notte in auto è scappato all’alt dei carabinieri forzando il posto di blocco e lanciandosi in una folle corsa. Da qui è partito l’inseguimento dei carabinieri lungo la 131 Dcn attraverso Siniscola e Posada ed è stato intercettato in prossimità dell’uscita di Budoni.

L’uomo è stato quindi bloccato, arrestato e posto ai domiciliari. Si tratta L.G., un 46enne di Orune pluripregiudicato. A fermarlo i carabinieri della stazione di Budoni e i colleghi della Radiomobile di Bitti. Stamattina il processo per direttissima che ha confermato la misura dei domiciliari ed è stato rimesso in libertà.