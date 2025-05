Via le barriere architettoniche dalla passeggiata di Porto Cervo

Interventi contro le barriere architettoniche a Porto Cervo

La Costa Smeralda diventa ancora più accogliente e inclusiva: via le barriere architettoniche tra la piazzetta di Porto Cervo e il Porto vecchio. Si sono infatti conclusi i lavori del progetto lungo il percorso pedonale. Un’iniziativa promossa dal Consorzio Costa Smeralda in collaborazione con il Comune di Arzachena, avviata a novembre 2024 e portata a termine in tempo per accogliere i primi flussi turistici della stagione 2025. Il piano ha previsto l’adeguamento e il restyling dei camminamenti pedonali, perfettamente integrati nel verde del villaggio, con l’obiettivo di rendere il transito più accessibile, sicuro e piacevole per tutti, creando al tempo stesso percorsi ancora più belli e panoramici con vista sulla baia di Porto Cervo.

Consorzio e Comune

“Siamo orgogliosi di aver portato a termine il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in Costa Smeralda, che rientra perfettamente nelle iniziative del Consorzio volte a promuovere l’inclusione sociale nel suo territorio – commenta Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda -. Desidero ringraziare il Comune di Arzachena per il supporto e l’attenzione che ha sempre garantito alle attività del Consorzio: oggi abbiamo fatto assieme un nuovo passo che ci consente di rendere più accessibile la nostra destinazione, migliorandone la fruibilità per le persone con mobilità ridotta, le famiglie con bambini e gli anziani a partire dalla stagione turistica appena avviata”.

“La collaborazione tra Comune di Arzachena e Consorzio Costa Smeralda è un esempio virtuoso di istituzioni che, da anni, si impegnano con responsabilità e uniscono le forze per migliorare la qualità della vita di residenti e visitatori e, al contempo, per favorire uno sviluppo armonioso del territorio – afferma Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena -. Promuovere la destinazione è importante, ma è altrettanto doveroso tradurre questo invito a visitare la nostra terra con un’accoglienza esemplare in ogni senso, prima di tutto garantendo inclusione e pari diritti a tutti coloro che scelgono Arzachena e la Costa Smeralda per trascorrere le vacanze, o come seconda casa. Siamo lieti che le opere di eliminazione delle barriere architettoniche siano state completate in tempo utile per l’arrivo dei primi importanti flussi turistici del 2025. L’Amministrazione comunale è pronta a sposare e sostenere altre azioni positive di tale portata per accrescere il benessere dei cittadini”.

Il nuovo intervento si aggiunge alle opere infrastrutturali realizzate negli ultimi anni dal Consorzio Costa Smeralda: parcheggi, percorsi tematici-naturalistici immersi nella macchia mediterranea e oltre 12 chilometri di marciapiedi che collegano le diverse aree di Porto Cervo, migliorando l’accessibilità e la fruibilità della destinazione e valorizzando la qualità dell’esperienza per consorziati, ospiti e visitatori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui