L’incendio in via Veronese a Olbia.

Pare che all’origine del grosso incendio divampato oggi pomeriggio, partito da via Forteleoni, praticamente di fronte al ristorante Il Vesuvio, a Olbia, ci sia qualcuno che abbia bruciato delle sterpaglie. E questo a pochi giorni dalla denuncia comminata ad una donna, rea di aver appiccato un incendio in zona Ruinadas, antistante la via Cedri.

Il fuoco si è velocemente allargato, subito dopo pranzo, nella zona a nord di Olbia, anche grazie al vento ed ha rapidamente saltato il fiume che costeggia il vivaio della forestale, la “briglietta” come la chiamano gli olbiesi, arrivando sino a via Veronese, arrivando a pochi metri dalle case. Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Olbia è stato determinante per lo spegnimento e sono attualmente in corso le operazioni di bonifica.

