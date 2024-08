L’utile nel 2023 per Briatore e il suo Billionaire.

Majestas, la holding lussemburghese di Flavio Briatore e Francesco Costa, ha riportato un calo degli utili per il 2023, scesi a 982mila euro rispetto ai 1,66 milioni dell’anno precedente. La holding accumula oltre 5 milioni di perdite pregresse e una diminuzione della liquidità da 401mila a 54mila euro.

Fondata nel 2014, Majestas gestisce asset per 51 milioni di euro, inclusi il 40% del Cova Monte Carlo e il 45% del Seadream SAM, entrambi in utile, e il 100% della Billionaire srl e il 57% della Twiga srl, con utili ridotti rispetto al 2022. Tra i principali asset figurano Sundream e Seadream a Monte Carlo, Crazy Pizza e Twiga a Forte dei Marmi.

Il fatturato è aumentato a 7,8 milioni di euro, rispetto ai 4 milioni del 2022. Tra le novità, l’apertura di nuovi locali a livello internazionale, tra cui Twiga Baia Beniamin, Billionaire a St. Moritz, e Crazy Pizza in diverse città, con ulteriori progetti in Kuwait, Catania, Belgrado, Neom, Varsavia e New Delhi.

