Riapre il Billionaire, vip e spettacoli

Il Billionaire riapre il 13 luglio.

Il Billionaire ha riaperto per la stagione estiva e il locale di Flavio Briatore e la discoteca di Porto Cervo annuncia anche delle novità. Da sabato 13 luglio e fino al 31 agosto il simbolo della Costa Smeralda farà ballare turisti e avventori locali in cerca di divertimento e musica.

Il locale esclusivo vedrà partecipazione, come ogni anno, di molti personaggi vip della televisione, dello sport e anche del cinema. L’inaugurazione del locale sarà all’insegna di uno spettacolo che vedrà salire alcuni artisti sul palco, proprio davanti ai tavoli del ristorante, sulla terrazza. Qui delizierà i palati lo chef italiano Simone Cavavagli, con la sua cucina fusion asiatica.

Anche quest’anno il Billionaire promette notti magiche ed esclusive. Il locale è ormai storico in Costa Smeralda, con le sue 26 estati, diventando un punto di riferimento dell’estate in Costa Smeralda per quanto riguarda la vita notturna.

