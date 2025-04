Cala di Volpe e Cervo Hotel danno il via alla stagione 2025

L’apertura dell’Hotel Cala di Volpe e Cervo Hotel.

Marriott International ha ufficialmente inaugurato la stagione estiva 2025 in Costa Smeralda con l’apertura di due alberghi di lusso gestiti per conto di Smeralda Holding, società controllata dalla Qatar Investment Authority. L’Hotel Cala di Volpe ha riaperto il 18 aprile, mentre il Cervo Hotel aveva già inaugurato la stagione il 28 marzo. Entrambi gli hotel, insieme al Pevero Golf Club e ad una serie di ristoranti e bar, rappresentano un segnale forte per la Costa Smeralda, con aperture in occasione dei lunghi ponti pasquali, seguiti dal 25 aprile e Primo Maggio, estendendo la stagione fino a ottobre.

L’Hotel Cala di Volpe, celebre per la sua architettura iconica firmata Jacques Couëlle, ha recentemente completato un importante restyling a cura degli architetti francesi Bruno Moinard e Claire Bétaille. La struttura presenta camere e suite rinnovate, con il design eccezionale che valorizza il comfort e l’eleganza. La Harrods Suite è il fiore all’occhiello, con tre suite separate, bagno privato, cantina di vini e una terrazza panoramica con piscina a sfioro. La cucina dell’hotel è un viaggio gastronomico che include il rinomato BeefBar, il Matsuhisa e il premiato ristorante Le Grand, mentre il Pevero Golf Club offre piatti mediterranei al ristorante Ai Due Mari.

L’hotel dedica molta attenzione al benessere, con la Shiseido Spa che fonde rituali giapponesi e scienza moderna. Gli ospiti possono anche godere di un ampio ventaglio di attività sportive, tra cui tennis, padel, watersports e l’esclusiva Academy di Mouratoglou. Per i bambini, l’esperienza Juventus Resort offre intrattenimento educativo.

Il Cervo Hotel, nel cuore di Porto Cervo, riapre con un design che mescola eleganza e tradizione. Le camere e suite offrono splendide viste sulla Marina e sulla Piazzetta, con dettagli in terracotta e artigianato sardo. La gastronomia dell’hotel include il Bar Cervo e La Pergola, mentre Nuna al Sole e Pomodoro celebrano la cucina mediterranea e italiana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui