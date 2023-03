Consigli pratici per organizzare una vacanza in Costa Smeralda

La Costa Smeralda è una delle destinazioni turistiche più rinomate dell’intera Italia. È situata nella regione della Sardegna ed è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline che si affacciano sul Mediterraneo.

Ci sono molte ragioni per visitare la Costa Smeralda, a cominciare dallo scenario naturale mozzafiato che offre. La costa è circondata da colline e montagne ricoperte di macchia mediterranea, creando un paesaggio unico che ha ispirato artisti e scrittori per secoli. Inoltre, la regione è famosa per la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e unica. La gastronomia locale è una delle migliori d’Italia, con una vasta selezione di piatti a base di pesce fresco e specialità locali come il porceddu, un maiale arrosto intero.

La Costa Smeralda è anche il posto perfetto per gli amanti degli sport acquatici, con la possibilità di praticare immersioni, vela, windsurf e molto altro ancora.

Di seguito andremo a vedere alcuni consigli pratici per organizzare le tue prossime vacanze in Costa Smeralda.

Quando andare

La Costa Smeralda è una destinazione turistica che può essere visitata tutto l’anno, ma ci sono alcune stagioni che possono essere più favorevoli a seconda dei gusti e delle attività preferite. La stagione estiva, che va da giugno a settembre, è il periodo più affollato, con temperature calde e giornate lunghe e soleggiate. Questo è il momento perfetto per godere delle spiagge e delle attività acquatiche, come il nuoto, la vela, il windsurf e lo snorkeling. Tuttavia, durante l’estate, i prezzi delle strutture turistiche possono essere più elevati e le spiagge possono essere più affollate.

Se si preferisce una stagione più tranquilla, la primavera e l’autunno possono essere scelte perfette. In questo periodo, le temperature sono ancora piacevoli, ma le spiagge sono meno affollate e i prezzi delle strutture turistiche sono generalmente più convenienti. Inoltre, la primavera e l’autunno sono ideali per attività come il trekking e le escursioni, grazie alle temperature più fresche e alla natura rigogliosa.

In generale, il clima della Costa Smeralda è mite e soleggiato tutto l’anno, quindi anche l’inverno può essere una buona scelta per chi cerca un soggiorno tranquillo e rilassante.

Dove alloggiare

In Costa Smeralda è possibile trovare una vasta scelta di alloggi per ogni esigenza, dal lussuoso hotel a 5 stelle al rustico agriturismo immerso nella natura.

Per chi cerca il massimo del comfort e del lusso, la scelta migliore potrebbe essere quella di optare per uno dei tanti hotel di lusso che si trovano lungo la costa. Qui, si può godere di servizi di alta qualità, come spa, ristoranti stellati, piscine panoramiche e accesso diretto alla spiaggia privata.

Se invece si preferisce una soluzione più economica, si possono trovare numerose opzioni di bed & breakfast e appartamenti in affitto. Queste sistemazioni possono offrire il vantaggio di avere a disposizione una cucina attrezzata, il che consente di risparmiare sui pasti fuori casa.

Per chi ama la natura e il relax, una buona alternativa potrebbe essere quella di scegliere di alloggiare in un agriturismo. Questi tipi di strutture, spesso situate nell’entroterra della Costa Smeralda, offrono la possibilità di scoprire le bellezze naturali della regione e di gustare prodotti tipici della cucina sarda.

Cosa visitare

Una volta aver compreso quando è meglio visitare la Costa Smeralda e dove alloggiare, passiamo a vedere quali sono le principali attrazioni in questo luogo incantevole.

Porto Cervo

Porto Cervo è una città portuale e offre una vasta gamma di attrazioni turistiche e attività per tutti i gusti.

Conosciuta per la sua eleganza e il lusso che la caratterizzano è possibile ammirare yacht di lusso attraccati al porto turistico, esplorare boutique di moda di alta gamma e passeggiare tra le vie e le piazze della città, ammirando architetture mozzafiato e opere d’arte.

È presente una vasta scelta di ristoranti di alta qualità, dove è possibile gustare i piatti della cucina sarda e italiana, accompagnati da ottimi vini locali. Sono anche disponibili diversi sport acquatici come lo snorkeling, il diving, il windsurf e la vela.

Poltu Quatu

Poltu Quatu è un incantevole villaggio turistico situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, a pochi chilometri da Porto Cervo. Questa località è una meta perfetta per chiunque desideri trascorrere una vacanza in relax, lontano dalla frenesia delle grandi città.

Famosa per la sua bellezza naturale, è possibile ammirare la vista sulle acque cristalline del Golfo di Arzachena e sulle scogliere granitiche che circondano il villaggio.

Inoltre, Poltu Quatu è un’ottima destinazione per gli amanti della gastronomia. Qui è possibile gustare piatti della cucina sarda e italiana in ristoranti di alta qualità, con vista sul porto turistico. Tra i piatti tipici della cucina sarda, si possono assaggiare la pasta alla bottarga, le cozze alla marinara e la fregola con arselle e vongole. Inoltre, Poltu Quatu è famosa per la produzione di vini locali, come il Vermentino di Gallura e il Cannonau, che possono essere gustati in enoteche specializzate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui