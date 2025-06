La coppia De Martino – Ambrosio sbarca a Olbia: ritorno di fiamma?

Atterra a Olbia la coppia De Martino – Ambrosio.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono atterrati nelle scorse ore all’aeroporto di Olbia, facendo tappa nella città gallurese prima di sparire tra le calette esclusive della Costa Smeralda. Dopo l’avvistamento milanese al concerto di Dua Lipa, dove i due sono stati notati mentre si tenevano per mano, la loro presenza sull’isola ha riacceso le voci su un possibile ritorno di fiamma.

Il weekend sardo, vissuto lontano da occhi indiscreti, alimenta il mistero su una relazione che pare non essersi mai davvero conclusa. De Martino, volto tra i più popolari del piccolo schermo, viene spesso accostato a nuovi flirt, ma con Gilda Ambrosio, stilista e fondatrice del marchio The Attico, il legame sembra andare oltre la semplice amicizia. I due avevano avuto una relazione nel 2018 e, nonostante la fine dell’amore, non avevano mai interrotto i rapporti.

Ora, a distanza di anni, la complicità che mostrano in pubblico lascia spazio a nuove interpretazioni. Che si tratti di un ritorno di coppia o di un’amicizia mai svanita, il loro viaggio a due in Sardegna ha già conquistato l’attenzione del pubblico e delle cronache rosa.

