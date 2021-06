I grandi yacht arrivano in Costa Smeralda.

Si parte con la stagione con i grandi yacht tornano in Costa Smeralda. E ad arrivare è stato subito Faith, lo yacht di 97 metri tra i più belli al mondo premiato anche come Best Interior Design nella categoria yacht con più di 1000 tonnellate.

Tra i più lussuosi, lo yacht di proprietà di Lawrence Stroll, proprietario, tra l’altro, anche del team Aston Martin di Formula uno, dove corre il figlio Lance. Interni lussuosi, piscina, una palestra e un centro benessere sono solo alcuni dei servizi che offre questo gigante del mare.

