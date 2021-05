Il concorso per i vasetti di Nutella.

La Costa Smeralda finisce tra le nuove località da votare per abbellire i vasetti della Nutella. È la trovata di marketing che l’azienda leader della crema spalmabile alla nocciola più conosciuta al mondo, ha replicato sui social, diventando virale.

Il contest della scorsa edizione.

Il contest TiAmoItalia, come nella scorsa edizione, ha dedicato, per ogni regione quattro località da scegliere per ciascuna regione. La casa produttrice della nota crema di nocciola, ha collaborato con l’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e con il Ministero del Turismo, anche per questa edizione. Nella scorsa edizione è stata scelta un’altra località della Gallura, ovvero La Maddalena, tra le bellezze da rappresentare l’Italia.

Saranno gli utenti a scegliere la località più bella che sarà raffigurata nei vasetti. Le foto più votate, infatti, saranno parte della nuova edizione limitata del celebre vasetto. Assieme alla Costa Smeralda, sono state scelte anche Baunei, Arbatax e Porto Flavia. Per votare la fotografia basta andare sul sito web della Nutella e cliccare sul contest, che durerà fino al 6 giugno. L’obiettivo è quello di rilanciare il turismo delle località italiane.

