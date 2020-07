La Fashion Night di Porto Cervo.

Martedì prossimo 28 luglio, con inizio alle ore alle ore 20, a Porto Cervo, presso la struttura AllegroItalia, si terrà la terza edizione della Fashion Night. Moda, musica e cultura saranno gli ingredienti dell’evento condotto dalla giornalista Barbara Castellani con la regia di Mauro Calandra. La serata sa aperta con la presentazione del libro “La stella più bella“, edito da Falco edizioni, una raccolta di poesie e frasi di noti personaggi dello spettacolo, che la stessa scrittrice, Cinzia Diddi, ha conosciuto e vestito. Seguirà, in onore della Sardegna, la sfilata di tre brand che portano alto il nome dell’isola in Italia e nel mondo: Antonella Fini, Paola Tangianu e Marco Campus. Presente l’assessore alla Cultura di Olbia Sabrina Serra.

A seguire la presentazione di un’altro libro: “ Il bisturi della felicità “, scritto dal professor Silvio Smeraglia sostenitore della bellezza in quanto armonia. Ospiti del talkshow la soubrette Miriana Trevisan e l’attore Antonio Zequila. La passerella di Porto Cervo per Allegroitalia vedrà protagonisti anche Sofia Alemanni con i gioielli di Damiana Fiorentini, che ha vestito Ilary Blasi e Luciana Litizzetto; Ilian Rachov già stilista Versace e Cinzia Diddi stilista di molti vip ed anche scrittrice. Presenti anche giovani imprenditori per il marchio “Je suis vintage“, un brand di jeans retrò trasformati in nuova tendenza e richiesti in tutta Italia in questa summer 2020.

A proposito di estate, nel finale sfileranno i caftani di Kristal B con gli accessori di Fina Scigliano, i costumi di Muylocas Store e gli occhiali da sole del famoso brand Roberto Zeno. Un gran finale con i padroni di casa, Simona Stabilini e il presidente di Allegroitalia Piergiorgio Mangialardi che brinderanno insieme con i vini delle tenute Barzan. I cadeaux saranno offerti da RossPharma. Le acconciature sono di Cinzia Mentasti, il make – up di Katiuscia Scaffidi, le scenografie saranno curate da Unique & Exclusive Italian Lux Massimo Littera.

