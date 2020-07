La ricerca di aule per il liceo Gramsci di Olbia.

Il liceo classico di Olbia Gramsci ha bisogno di aule. I danni dell’alluvione, che hanno penalizzato la riorganizzazione degli spazi della struttura, la crescita delle iscrizioni e ora anche il Covid. Tutte motivazioni per le quali la Provincia di Sassari ha pubblicato, nei giorni scorsi, un avviso per l’acquisizione in locazione di un immobile da adibire a spazi per la scuola.

La ricerca di mercato prevede la necessità di un fabbisogno di 5/6 aule, oltre servizi igienici e spazi di servizio annessi per una superficie minima di 500 metri quadrati. Il canone di base orientativo (soggetto a ribasso) è di euro 11,30 mq/mese, già individuato applicando i valori di stima pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. L’immobile deve possedere caratteristiche adeguate per un utilizzo scolastico, dovrà avere le aule, WC, spazi e ambienti accessori tali da garantire la permanenza degli studenti. Le aule dovranno essere di 50 metri quadri ognuna.

Possono essere proposti immobili nuovi già edificati o in corso di costruzione, ma con possibilità di apportare, in entrambi i casi, adeguamenti per l’ottenimento delle caratteristiche richieste. Insomma, come già fatto in passato la Provincia scende in campo per arginare la carenza di spazi delle scuole. Quest’anno con la problematica in più del coronavirus.

