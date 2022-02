I dati dell’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia è tra gli scali più frequentati per i business jet. Un vero e proprio boom per l’aviazione generale, che nel 2021 ha fatto registrare un picco maggiore anche rispetto all’anno precedente alla pandemia. Lo rivela il rapporto stilato da WingX, che collocano lo scalo olbiese al 21esimo posto in Europa per numero di voli privati, con 11.855 movimenti e un incremento del 28% nei confronti del 2019.

La tratta Milano Linate-Olbia, stando ai dati, è stata una delle 4 più trafficate nel 2021, con 979 movimenti e un incremento del 163%, subito dopo Milano Linate-Parigi Le Borget, con 997 voli e il 26% di crescita rispetto allo scorso anno. Quella con più movimenti in assoluto sono state Ginevra-Parigi Le Bourget (3.241 tratte nel 2021), seguita da Roma Ciampino-Milano Linate, la terza più percorsa (1.836, in aumento del 51% sul 2019), al secondo posto.

Gli esperti di WingX evidenziano come nel gennaio 2022 ci siano stati 272.568 movimenti dei business jet, balzati a 19% in più rispetto allo stesso mese del 2020, ovvero prima della pandemia e addirittura del 15% di incremento rispetto a gennaio 2019. Gli analisti ritengono che sia proprio la pandemia e le restrizioni ad aver incentivato il traffico aereo privato, portando i clienti facoltosi a lasciare le classi First e Business degli aerei passeggeri e a optare per i voli più sicuri dell’aviazione generale.

A gennaio 2022 sono 3.108 i voli privati nazionali, con un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda risulta essere uno degli scali italiani più frequentati in Europa, dove il Paese si colloca quarto. Nel vecchio continente, nel 2021, i voli privati sono stati 719.296, tra interni e intercontinentali, ovvero il 41,4% in più nel 2020, in crescita del 6% sul 2019. Di questi, 111.985 sono arrivati in Italia, con un incremento del 9% rispetto al 2019.