Jeff Bezos in Costa Smeralda con la compagna Lauren Sanchez

Non passa inosservata nei media esteri la vacanza in Costa Smeralda di Jeff Bezos assieme alla sua compagna Lauren Sanchez. Nella sua edizione online il DailyMail offre un dettagliato resoconto della tappa che i due anno fatto per pranzo al Nikki Beach di Cala Petra Ruja.

A comunicare l’arrivo di Bezos col suo faraonico yacht Koru era stato l’account ufficiale della Costa Smeralda su Instagram. Quel trialbero da 127 metri non è passato inosservato e neanche la presenza a bordo del patron di Amazon.

Il DailyMail ha analizzato il look dei due fidanzati di lusso, soffermandosi sul mini abito di Lauren Sanchez dal valore di 388 dollari a cui ha abbinato una borsa Bottega Veneta da 4.500 dollari. Nei tanti scatti pubblicati sul sito si vedono i due mentre lasciano la spiaggia di Cala Petra Ruja e vengono portati a bordo del Koru.

Quella in Sardegna dovrebbe essere una delle ultime tappe del giro del Mediterraneo che in un mee li ha portati prima sulle coste spagnole e francesi. Poi l’approdo in Sardegna, dove Bezos è ormai una presenza fissa durante la stagione estiva. In questi giorni i curiosi si sono scatenati alla ricerca del fondatore di Amazon e del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, che viaggia tra Puntaldia e Olbia.

