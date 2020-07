Il locale Just Cavalli a Porto Cervo.

Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli rinnova l’appuntamento per la stagione estiva 2020 e arricchisce il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso. Il grand opening del Just Cavalli Porto Cervo è fissato per venerdì 24 luglio 2020 dalle ore 20.

Il club è un connubio di lusso e modernità. Strutturato per ospitare eventi mondani e fashion show spiccherà naturalmente per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artists del mondo e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka. Gli arredi del Just Cavalli Porto Cervo arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

