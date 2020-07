L’incidente nelle acque di Cala Gonone.

Si è avvicinato all’elica del gommone mentre faceva il bagno ed è rimasto ferito gravemente al braccio. Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto verso le 13 di questa mattina nelle acque di Cala Gonone, nel comune di Dorgali.

Un giovane di 34 anni di Nuoro è rimasto ferito dalle eliche del motore del gommone, con il quale stavano facendo un’escursione nelle acque del golfo. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma fortunatamente i tempestivi soccorsi del 118 hanno evitato il peggio.

Il 34enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Nuoro, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Resta da capire cosa sia successo in mare. Il giovane stava facendo il bagno ed era in compagnia di alcuni amici. Forse una disattenzione ha causato l’incidente, che poteva avere conseguenze peggiori.

(Visited 716 times, 719 visits today)