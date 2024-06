Il sogno di uno chef che vuole andare in Costa Smeralda.

Lo chef di un prestigioso locale di Vercelli lascia tutto per trasferirsi in Costa Smeralda. Lo ha annunciato via social Daniele Siviero, che lavora a “Il Giardinetto”, storico locale aperto dalla famiglia dal 1988. La notizia dell’addio al locale, ripresa dal quotidiano La Stampa, ha reso un po’ tutti nostalgici ma felici per la sua decisione.

Lo chef Daniele Siviero, che ha lavorato per 35 anni nell’attività di famiglia, ha spiegato di voler andare in Costa Smeralda per vivere al mare, ma anche per lavoro. ”Porterò con me il riso vercellese. In macchina ne ho caricati 20 chili“, ha fatto sapere via social e di aver bisogno di nuovi stimoli, ma di tornare di sicuro in futuro nella sua città natale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui