Sabato l’inaugurazione di due murales ad Arzachena

“Non togliete i ragazzi dalla strada” è il nuovo messaggio che gli adolescenti di Arzachena mandano alla comunità grazie agli strumenti della street art e dell’impegno sociale.

Sabato 29 giugno 2024, il parchetto di via Porta si è trasformato in un laboratorio creativo a cielo aperto con giochi, musica e, sullo sfondo, i colori, le visioni, i desideri racchiusi nei murales realizzati con la regia dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”. Dalle 17, i giovani artisti hanno presentato i murales dal titolo “Life” (graffito) e “Tutti i migliori sono matti”, dipinto di circa 30 metri quadrati.

Il programma ha previsto anche performance di danza e musica con il gruppo Hip hop “B Crew” della scuola B Fit ASD. Hanno partecipato anche i musicisti della Accademia Arte Arzachena, i musicisti e gli insegnanti delle classi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Arzachena e l’associazione di scacchi ASD Arzachess.

