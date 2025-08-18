Dopo Jennifer Lopez a Porto Cervo tocca a Michele Zarrillo

Nella Piazzetta di Porto Cervo il concerto di Zarrillo

Dopo il successo di Jennifer Lopez al Cala di Volpe, nella piazzetta di Porto Cervo arriva il concerto di Michele Zarrillo.

“I grandi concerti organizzati dal Consorzio Costa Smeralda propongono un altro atteso appuntamento con una dei più grandi interpreti della musica italiana – annunciano -. Mercoledì 20 agosto alle ore 22:00, la Piazzetta di Porto Cervo accoglierà la voce e l’eleganza di Michele Zarrillo, tra i più apprezzati cantautori italiani, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e grande musica”.

“Artista raffinato, capace di fondere melodia e poesia, Zarrillo ha firmato brani diventati parte della memoria collettiva della musica italiana come Cinque giorni, Una rosa blu e La notte dei pensieri. Una carriera di grandissimo valore artistico, che ne ha fatto uno degli interpreti più apprezzati e amati dal pubblico, abbracciando diverse generazioni. Nato a Roma nel 1957, ha esordito giovanissimo nella scena musicale italiana militando in gruppi rock e progressive, prima di intraprendere la carriera da solista. Nel 1987 è arrivato il successo, grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte” con il brano “La notte dei pensieri” e, negli anni, ha consolidato il proprio successo con album e tournée che lo hanno reso un protagonista indiscusso della canzone d’autore nazionale”.

“Proprio a Sanremo ha presentato due dei suoi brani più famosi: “Cinque giorni” e “L’elefante e la farfalla”. Il suo concerto sarà un viaggio tra melodie intramontabili e nuove interpretazioni, in un’atmosfera intima e suggestiva che solo Porto Cervo sa offrire.

Un nuovo evento musicale che illuminerà il palcoscenico della Piazzetta Centrale di Porto Cervo, dopo il grande successo dei concerti di Irene Grandi, Ermal Meta, i Collage e quello di Francesco Gabbani nel campo sportivo di Abbiadori, che ha registrato un grandissimo successo di pubblico”.

