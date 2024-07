Morata e Theo si distraggono in Costa Smeralda giocando a padel

In Costa Smeralda la partita a padel di Morata e Theo.

Il sole della Costa Smeralda non è solo un rifugio estivo per vip e turisti, ma anche un campo di preparazione informale per i nuovi protagonisti del calcio italiano. Tra le acque cristalline e i lussuosi resort, il neo-acquisto del Milan e il terzino sinistro, entrambi freschi di ritorno dall’Europeo, stanno trascorrendo una breve vacanza che sembra essere anche un’opportunità per affinare l’intesa in vista della prossima stagione calcistica.

Dopo un’intensa esperienza al campionato europeo, i due giocatori hanno scelto di ricaricare le energie in Sardegna. Tuttavia, non è solo relax: i due stanno approfittando di questo tempo insieme per costruire una connessione sul campo, essenziale per affrontare la stagione che li attende con il Milan.

Il nuovo acquisto del club rossonero, il cui nome è stato tenuto segreto fino all’ufficializzazione, si unisce al terzino sinistro in un momento di particolare importanza. Il giocatore, reduce da un’ottima prestazione con la nazionale, sta adattandosi al meglio alle nuove dinamiche del club meneghino, e la sua sinergia con il terzino sinistro è già evidente durante i momenti di svago in Costa Smeralda. Questa intesa precoce potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni del Milan nella prossima stagione.

Non è la prima volta che il destino calcistico li unisce in modo curioso. Nel 2017, si sfiorarono a Madrid, con Theo Hernandez in arrivo e Álvaro Morata in partenza. Quella volta, le strade di Theo e Morata si incrociarono senza concretizzarsi in un vero incontro sul campo. Oggi, le circostanze sembrano essere nuovamente favorevoli, questa volta in un contesto più favorevole e personale, lontano dai riflettori ma con la stessa intensità.

