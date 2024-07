Vuole salire con il biglietto sbagliato, caos sul volo da Olbia

Il caos sul volo da Olbia.

Ad un passeggero di Olbia di 53 anni è stato negato l’imbarco su un volo Aeroitalia per Roma a causa del suo comportamento aggressivo. Nonostante il divieto, è riuscito ad entrare nell’aereo e a sedersi, ma è stato poi rimosso dagli agenti della polizia di frontiera aeromarittima.

Verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio, probabilmente bandito dai voli Aeroitalia e multato di 2mila euro per violazione del codice della navigazione. Il motivo del suo comportamento risale a un problema al check-in: la sua amica straniera non aveva diritto alla tariffa di continuità territoriale e doveva acquistare un altro biglietto, cosa che ha scatenato la sua reazione violenta.

