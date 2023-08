Mandarin Oriental Hotel Group inaugurerà uno dei suoi hotel di lusso a Porto Cervo.

Sembra non conoscere crisi il turismo di lusso in Costa Smeralda. Anche se in generale si registra, in realtà, una flessione del 5% delle prenotazioni negli hotel e del 20% nei b&b, con un calo di presenze soprattutto dei turisti italiani. Nonostante l’estate 2023 stia deludendo le aspettative, sono proprio gli alberghi più esclusivi, quelli dove si riuniscono vip e protagonisti del jet set internazionale, a registrare il tutto esaurito.

La crisi del settore turistico in Sardegna.

La crisi del settore turistico in Sardegna, tolto il boom di Ferragosto, è stata al centro di un allarme lanciato da Federalberghi nei giorni scorsi: tutti i dati sono in negativo rispetto al 2022. Fanno eccezione alcune località, dove si è registrato ugualmente il “tutto esaurito”, sparse sul territorio regionale, a “macchia di leopardo”, in un quadro compromesso dai rincari di qualsiasi bene primario, e aggravato per l’isola dai costi esorbitanti dei trasporti aerei e marittimi, che scoraggiano soprattutto i turisti italiani.

In Costa Smeralda si punta sul lusso.

Un quadro che porta le grandi catene alberghiere a non temere gli effetti dell’inflazione e a puntare ancora sul nord dell’Isola. È il caso del Mandarin Oriental Hotel Group, che gestisce alberghi di lusso in tutte le principali città nel mondo, come Milano. Il gruppo ora è pronto a offrire i suoi servizi di eccellenza con le acque cristalline del Golfo Pevero sullo sfondo. La location prescelta è l’ormai ex hotel Le Ginestre, acquistato per l’occasione dall’immobiliarista Giuseppe Statuto. Il resort conterrà 83 camere, suite super lussuose e una grande varietà di bar e ristoranti. L’obiettivo è rispondere ai gusti e ai capricci degli ospiti più esigenti di tutto il mondo.

L’entusiasmo per l’apertura del nuovo hotel di lusso a Porto Cervo traspare chiaramente dalle parole del Ceo del Mandarin Oriental Hotel Group, Francesco Cefalù, riportate in un comunicato diramato da un profilo social ufficiale della Costa Smeralda: “Siamo entusiasti di presentare Mandarin Oriental Porto Cervo ai nostri ospiti – afferma Cefalù -, e di espandere il nostro portafoglio di destinazioni per il tempo libero in questa regione. Non vediamo l’ora di offrire il servizio leggendario e il lusso raffinato di Mandarin Oriental in questo affascinante angolo d’Italia”.

Non resta dunque che attendere il taglio del nastro previsto, secondo le indiscrezioni, per la metà del 2026.

