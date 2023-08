Multe salate a tre bagnini a La Maddalena.

Si assentano dalla loro postazione. Nei guai sono finiti tre bagnini a La Maddalena, che lavoravano nelle spiagge più note del comune. La guardia costiera, nell’ambito di un’attività di controllo sulle spiagge, finalizzate alla verifica del rispetto delle norme previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare, li ha sanzionati pesantemente.

Duranti tali controlli è stata accertata, infatti, che su tre rinomate spiagge del Comune di La Maddalena, l’assenza dell’Assistente Bagnanti dalla propria postazione di salvataggio, allontanatosi per svolgere altre mansioni non connesse al Servizio di Salvamento. Nei confronti degli interessati sono state elevate le sanzioni amministrative previste in caso di interruzione del Servizio, per un totale complessivo superiore a tremila euro.

