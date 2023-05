Di Caprio su uno yacht con altri invitati al matrimonio vip

Leo di Caprio, dopo il matrimonio da favola non ha di certo abbandonato la costa Smeralda. Anzi, è stato paparazzato dal sito americano TMZ proprio ieri su uno yacht al largo dell’Hotel Cala di Volpe.

A petto nudo, il 48enne divo di Hollywood pare già ustionato dal sole sardo che in questi giorni è tornato a picchiare soprattutto in zona Gallura. Con lui sulla barca l’inseparabile Tobey McGuire e un nutrito gruppo di amici tra imprenditori e supermodelle.

Gli americani sono pazzi per la Sardegna

matrimonio Headrick -Nahmad puntando soprattutto ad elencare le location da sogno che offre la Costa Smeralda e i suoi dintorni. Potrebbe sembrare scontato ma il pubblico americano è molto affascinato dalla nostra isola. Soprattutto per i posti proibiti ai comuni mortali. “Romazzino, Cala di Volpe, Pitrizza dice il sito Silver Star Yachting– “sono tre fiori all’occhiello della Sardegna del Nord, sosta perfette se si viaggia a bordo di uno yacht. Tutti insigniti di The Luxury Collection di Starwood, offrono esperienze di soggiorno esclusive, in cui il lusso e l’eleganza si sposano con il paesaggio mediterraneo circostante. Uno dei più belli al mondo, così come l’accoglienza che gli hotel sanno riservare ai propri ospiti” Una bella pubblicità gratuita. O quasi.

Passerella di vip a Porto Cervo

E gli altri invitati compresi gli sposi hanno seguito il trend di Di Caprio e hanno approfittato per trascorrere qualche giorno nei dintorni di Porto Cervo dedicandosi a shopping e aperitivi lungo la baia. Peggy Gou, Isabela e David Gruttman hanno postato sui loro account diversi scatti geolocalizzati. Anche alcuni componenti della band Jamiroquai, che si è esibita al matrimonio, sono stati avvistati a Porto Cervo. La stessa Madison, fresca sposina ha postato qualche shot pre cerimonia, dove indossa il suo abito da sposa. La caption è scritta in italiano “Andiamo”, e la location indicata è ovviamente “Sardegna”.

The King of Sardinia!

Sono il Re della Sardegna! titola TMZ parafrasando la famosa frase che Di Caprio pronuncia a bordo del Titanic. Ma le nostre acque sono decisamente più calde e tranquille. Nonostante gli anni che passano il divo e i suoi amici rimangono dei viveur che amano la dolce vita, circondandosi di lusso e giovani modelle. “Di Caprio sta prendendo la strada di Jack Nicholson?” si chiede ancora il sito americano. Sperando che il battesimo di Leo sia un buon auspicio per l’imminente stagione estiva, non solo per la Costa Smeralda ma per tutta l’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui