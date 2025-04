Pasqua al 7Pines Resort Sardinia con lo chef Pasquale D’Ambrosio

La Pasqua al 7Pines Resort Sardinia.

ll 7Pines Resort Sardinia, lussuoso resort situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, incastonato in una baia mozzafiato con vista sul mare cristallino della Costa Smeralda, invita a vivere un’esperienza di Pasqua indimenticabile, offrendo agli ospiti una combinazione perfetta di relax, cucina raffinata e attività a contatto con la natura incontaminata.

Il menù di Pasqua al ristorante Capogiro.

Il ristorante Capogiro, il fine dining di 7Pines Resort Sardinia dove la cucina territoriale incontra l’alta gastronomia, per una celebrazione del territorio sardo, impreziosito da tecniche innovative e presentazioni eleganti, propone un menu ad hoc per la domenica di Pasqua, curato dall’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio, che esalta i sapori freschi e autentici del luogo. L’esperienza culinaria si apre con antipasti delicati come carciofo e astice, accompagnati da uovo con bianchetti e patata Fumuderra. A seguire, un risotto alle erbe selvatiche e un tortello cacio e pepe con piselli alla brace. I secondi piatti comprendono cernia all’acqua pazza e agnello con ginepro fresco e funghi alla scapece. Il tutto si conclude in dolcezza con un wafer allo zafferano con crema di ricotta. Un viaggio sensoriale che celebra la sostenibilità, l’eccellenza locale e la creatività, dove ogni piatto è pensato per raccontare il territorio, catturando l’essenza del tempo e del luogo.

Le esperienze pasquali al 7Pines Resort Sardinia.

In occasione delle festività pasquali, il 7Pines Resort Sardinia propone esperienze straordinarie per tutti i gusti, pensate per regalare un momento speciale. Gli ospiti potranno godere di un picnic in riva al mare, con un cesto ricco di prelibatezze locali come seada rustica, torta salata, salumi e formaggi sardi, verdure grigliate, insalata di pasta fredda e dessert, il tutto mentre si ammira il paesaggio mozzafiato della baia.

Per chi ama il buon vino, “Vini, Sapori e Natura” offre una degustazione di tre calici di vino locale selezionati dal sommelier, accompagnati da un light lunch nella suggestiva limonaia del resort, con un tagliere di salumi, formaggi, verdure sott’olio, un primo piatto e un dolce tipico.

La Pasquetta sarà celebrata nell’uliveto, dove sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione gallurese, come pizze rustiche, salumi, formaggi, maialino alla griglia e dolci sardi, in un’atmosfera conviviale e rilassata, immersi nella natura.

Il 7Pines Resort Sardinia è il luogo ideale per chi cerca una Pasqua all’insegna del lusso rilassato, della bellezza naturale e del benessere. Tra passeggiate sulla spiaggia, trattamenti d’eccellenza alla Pure Seven Spa e attività sportive come tennis e padel, ogni ospite troverà il modo di vivere la Pasqua nel modo più rilassato e rigenerante possibile.

