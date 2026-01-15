A Olbia le cerimonie per l’intitolazione dell’aeroporto all’Aga Khan

C’è anche la principessa Zahra a Olbia per la cerimonia di intitolazione dell’aeroporto a suo padre, l’Aga Khan. “Vedere tutto questo amore nel ricordo di mio padre mi emoziona molto, lui ha sempre amato la Sardegna e le tradizioni di questa terra”, ha raccontato la principessa Zhara Aga Khan.

A fare gli onori di casa il sindaco Settimo Nizzi, visibilmente emozionato. “Ci tengo a dire che nessuno ha dato alla nostre terra una così alta dimostrazione di amore, altruismo e visione per il futuro – ha detto il primo cittadino olbiese -. Grazie al Principe siamo diventati terra di turismo, i nostri figli hanno potuto studiare, e la nostra terra ha avuto risonanza mondiale”.

Al suo fianco anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ma nel Municipio di Olbia ci sono anche quasi tutti i sindaci della Gallura. Il Costa Smerdala da oggi cambia ufficialmente nome, l’aeroporto di Olbia ora si chiama “Principe Karim Aga Khan IV“.

