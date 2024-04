Porto Cervo Wine & Food Festival 2024: edizione speciale

Tutti i dettagli del Porto Cervo Wine & Food Festival 2024

L’edizione 2024 del Porto Cervo Wine & Food Festival è dedicata alla nautica, al commercio internazionale e alle esportazioni. Organizzato da Marriott International, il Festival, ormai da tredici anni, costituisce un imperdibile prestigioso appuntamento. L’evento si terrà al Cervo Conference Center il 9-10-11-12 maggio: i primi due giorni saranno riservati a buyers internazionali, stampa specializzata, operatori del settore enogastronomico, turistico e nautico; mentre sabato 11 e domenica 12 maggio le porte verranno aperte al pubblico che potrà accedere alle degustazioni. Tra gli 80 espositori di vino e cibo, saranno presenti prestigiose aziende storiche e importanti nuove entrate. Inoltre, è stata rafforzata la partecipazione dei marchi sardi, che tra vino e spirits sono circa il 50%.

Al centro i sapori e i profumi del territorio

Il Festival da sempre mette al centro il territorio. Il suo obiettivo è raccontarlo e valorizzarne i prodotti. “La Costa Smeralda – come spiegato da Franco Mulas, area manager Costa Smeralda – vuole essere ambasciatrice e allo stesso tempo promotrice delle eccellenze enogastronomiche prodotte in Sardegna, nella Penisola e nel mondo. Il Porto Cervo Wine & Food Festival, infatti, è una vetrina internazionale che offre ai propri espositori opportunità di visibilità uniche, sia all’estero che all’interno degli hotel, ristoranti e bar più prestigiosi della Costa Smeralda, i quali servono ogni anno più di 500 mila coperti ai clienti provenienti dalle più svariate aree geografiche mondiali”. Durante l’evento, dunque, le realtà enogastronomiche locali, nazionali ed internazionali si incontreranno in un luogo pensato per lo scambio e l’arricchimento reciproco. Gli operatori del Turismo e del settore enogastronomico, grazie al contributo di esperti, potranno accedere alle tendenze future e alle ultime scoperte scientifiche in fatto di vino. Tutto ciò, senza trascurare l’importante aspetto della convivialità.

La novità del 2024

Quest’edizione del PCWFF avrà una grande novità: saranno presenti gli operatori del settore nautico. E anche in questo caso, l’obiettivo è l’incontro. L’incontro tra gli espositori e gli operatori della nautica coinvolti nella catena di approvvigionamento Wine & Food. Il proposito è massimizzare le opportunità anche nel settore della nautica, protagonista negli ultimi anni di una crescita notevole. La Costa Smeralda, infatti, nel Mediterraneo costituisce la mèta più importante di super e mega yacht: solo l’anno scorso quelli approdati avevano un valore complessivo di 15 miliardi e mezzo di dollari. Questi generano ricadute economiche significative: un solo yacht, in base alla dimensione, può creare un indotto che va dai 6 mila ai 40 mila euro al giorno.

Il premio e gli eventi “Fuori Fiera”

Durante la manifestazione, dopo attenta valutazione da parte di esperti, sarà assegnato il premio PCWFF Award. A partecipare saranno vini regionali e nazionali per le categorie rossi, bianchi, rosé e bollicine. I vini premiati, oltre a ricevere il Sigillo PCWFF, entreranno a far parte del Taste of Sardinia, l’iniziativa attraverso cui il Marriott Costa Smeralda propone le eccellenze italiane nel mondo.

Gli eventi “Fuori fiera”, invece, sono una serie di appuntamenti glamour pensati per il pubblico, che avrà a disposizione cocktail d’autore e Dj set. L’ingresso è gratuito e il costo dei drink sarà di 10 euro.

