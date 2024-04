Lavori di Abbanoa, disagi con l’acqua a Olbia

Martedì 23 aprile dalle 8 alle 15 ci saranno dei lavori nelle condotte di Abbanoa e disagi in alcune zone di Olbia. L’Impresa Melis Maurizio S.r.l. di Domusnovas, esecutrice dei lavori di “Riqualificazione della rete idrica del Comune di Olbia-Lotto A procederà all’esecuzione dei collegamenti delle nuove condotte con la rete esistente. Gli interventi riguardano via Donatello-via Antonelli (nodo 15), via Donatello-via Ammanati (nodo 20), via Donatello-vie Amadeo/Bernini/Borromini (nodo 23 -23a ) e via Bernini-via dei Muratori (nodo 21).

“Per eseguire l’intervento, sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze dalle ore 08:00 alle ore 15:00. Pertanto, si avranno disservizi di approvvigionamento idrico alle abitazioni ubicate nelle seguenti vie:

Donatello , Bernini , Ammanati , Antonelli , Borromini e dei Muratori dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

, , , , e dalle ore 08:00 alle ore 15:00; Aldo Moro , parallele e traverse dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

, parallele e traverse dalle ore 08:00 alle ore 15:00; Galvani , parallele e traverse dalle ore 08.00 alle ore 15:00;

, parallele e traverse dalle ore 08.00 alle ore 15:00; Veronese , parallele e traverse dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

, parallele e traverse dalle ore 08:00 alle ore 15:00; Sangallo e traverse dalle ore 08:00 alle ore 15:00″.

“Nostro personale dedicato opererà sul campo effettuando manovre di regolazione dei flussi dai serbatoi ottimizzando al meglio le riserve idriche ivi accumulate. Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione a partire dalle ore 16:00 salvo imprevisti. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di cui in premessa. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”.

