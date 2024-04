Un’altra auto è andata a fuoco di notte a Olbia

La tregua era durata troppo, riprende la scia di casi: un’altra auto è andata a fuoco nella notte a Olbia. L’allarme per i vigili del fuoco è scattato prima dell’alba, mister Diavolina è entrato in azione verso le 5. Una squadra si è fiondata in via Ghiberti dove le fiamme stavano divorando un’auto davanti al numero civico 52.

Il mezzo si trovava a pochi passi dall’incrocio con via Gentile Da Fabriano. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco ha limitato i danni all’auto. Sulle cause dell’ennesimo rogo di auto sono in corso gli accertamenti. Davanti alle fiamme di via Ghiberti sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, che cercano collegamenti tra la serie infinita di episodi che si stanno verificando.

