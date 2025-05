Riparte il Ritual Club di Baja Sardinia, icona della movida

La riapertura del Ritual Club di Baja Sardinia.

Sono iniziati i preparativi per la riapertura del Ritual Club a Baja Sardinia, uno dei simboli più longevi e prestigiosi della vita notturna in Gallura. Dopo la pausa invernale, il locale si appresta ad accogliere nuovamente i visitatori con una stagione ricca di novità e sorprese. Da oltre 50 anni, il Ritual rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di intrattenimento immersa nella Costa Smeralda, capace di coniugare musica di qualità, natura incontaminata e architettura d’autore.

Il club, progettato dall’architetto Andres Fiore, si distingue per la sua armoniosa integrazione con l’ambiente circostante: le sue forme organiche si fondono con la roccia e la vegetazione mediterranea, regalando agli ospiti un’atmosfera quasi mistica, dove il tempo sembra fermarsi. Per la stagione 2025, il Ritual ha ampliato i propri spazi con un nuovo privé nel Garden, pensato per offrire maggiore riservatezza e comfort, in aggiunta ai due già esistenti.

La programmazione artistica è stata completamente rinnovata, con set curati dai resident deejay che accompagneranno il pubblico in un viaggio sensoriale unico tra musica e natura. La stagione sarà accompagnata dalla partnership con brand di prestigio come Moët & Chandon, San Pellegrino, Acqua Panna, Tequila Patrón e Red Bull, che contribuiscono a creare un’atmosfera di lusso e raffinatezza. Il Ritual Club si conferma così un luogo imprescindibile per vivere l’estate gallurese all’insegna del divertimento e dello stile.

