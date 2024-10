La vicenda del nullatenente con villa in Costa Smeralda.

Risultava nullatenente, ma viveva nel lusso con una villa in Costa Smeralda. Gabriele De Bono, imprenditore romano, aveva accumulato proprietà esclusive, auto di lusso come Rolls Royce e Ferrari, e persino una barca a vela unica al mondo, tutto grazie a redditi nascosti. Le sue aziende, intestate a prestanome e situate in paradisi fiscali, gli permettevano di condurre uno stile di vita sontuoso nonostante non presentasse dichiarazioni fiscali da anni.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a un sequestro di oltre 47 milioni di euro in beni, inclusi immobili, veicoli d’epoca e fondi bancari. De Bono, con numerosi precedenti per riciclaggio e bancarotta fraudolenta, è considerato “socialmente pericoloso” dagli inquirenti. Tra i beni sequestrati, spiccano una villa con piscina nel quartiere romano dell’Olgiata e una storica imbarcazione a vela del 1920, il cutter aurico più grande del mondo.

