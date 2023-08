Rocco Casalino e le vacanze a Cala di Volpe da 700 euro a notte

Le vacanze di Rocco Casalino in Costa Smeralda.

Rocco Casalino, il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha scelto di fare le vacanze in Sardegna, a Cala di Volpe. Nonostante il costo elevato, circa 700 euro a notte per una stanza singola in un hotel a cinque stelle, l’ex gieffino, ora convertito alla passione politica, sembra godersi il suo momento di riposo.

Dal Grande Fratello all’esperienza politica nel Movimento 5 Stelle.

È diventato famoso come partecipante al Grande Fratello, ma cerca ancora oggi di distanziarsi da quell’immagine. Nel frattempo, continua a interessarsi alla politica e sembra che possa considerare una candidatura alle elezioni europee o politiche in futuro.

Le vacanze a Cala di Volpe dopo il viaggio a Mykonos.

Si gode quindi le vacanze di lusso a Cala di Volpe, in Gallura, ma di recente non è mancato un viaggio anche a Mykonos, in Grecia. Nonostante la pausa estiva, è probabile Rocco Casalino continui a pianificare le future strategie politiche per le elezioni amministrative ed europee, che si dovrebbero tenere tra qualche mese in diverse regioni d’Italia.

