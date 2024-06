Lutto in Costa Smeralda, Porto Cervo dice addio a Sandro Azara

Sandro Azara lavorava a Porto Cervo ed era molto conosciuto in Costa Smeralda

Lutto in Costa Smeralda per la scomparsa di Sandro Azara, aveva solo 53 anni e lavorava da anni a Porto Cervo e dintorni. Nell’ambito professionale era una guardia giurata al Consorzio Costa Smeralda mentre nella sfera privata era un marito e padre di due figlie che volava spesso a Torino per vedere la sua amata Juve.

Tantissimi i messaggi sui social per la sua scomparsa. C’è chi lo ricorda come “fratello bianconero” e chi come “amico e collega”. Ma tutti ricordano il suo immancabile sorriso e rivolgono un pensiero alla madre, alla moglie e alle figlie. L’ultimo saluto a Sandro Azara sarà domenica 30 giugno alle 16 nella chiesa Stella Maris di Porto Cervo.

