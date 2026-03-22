Olbia celebra le donne con il corso gratuito di autodifesa

Il corso gratuito di autodifesa per donne a Olbia.

Si è conclusa con grande entusiasmo e soddisfazione a Olbia la seconda edizione del corso di autodifesa dedicato alle donne, un’iniziativa gratuita organizzata in occasione della Festa della Donna. L’evento, che si è svolto presso la palestra comunale di Poltu Quatu nei giorni 9, 11 e 16 marzo, ha rappresentato un importante momento di crescita personale e di sensibilizzazione sui temi del rispetto, dell’autonomia e della solidarietà tra le partecipanti.

Il corso, aperto a tutte le donne interessate, ha registrato una partecipazione numerosa e motivata, con donne di diverse età che hanno affrontato le sessioni con impegno e grande entusiasmo. Le sessioni sono state condotte da istruttrici specializzate, che hanno insegnato tecniche pratiche di autodifesa utili in situazioni di emergenza, ma hanno anche promosso valori come la fiducia in sé stesse e l’autostima.

Promosso dall’Asd Polisportiva Artimarziali in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva Acsi Gallura, con la supervisione tecnica di Marco Gigliotti, il progetto ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare il ruolo delle donne nella società attraverso lo sport e la formazione. “Vedere tutte le partecipanti affrontare il corso con entusiasmo e serietà è stata una grande soddisfazione – ha dichiarato il responsabile dell’organizzazione -. Ci auguriamo che questa esperienza possa essere un punto di partenza per molte di loro, perché l’autodifesa non è solo una tecnica, ma un valore che può cambiare la percezione di sé e la vita quotidiana.”

Per le donne interessate a proseguire il percorso di autodifesa, l’associazione sportiva si rende disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie per continuare gli allenamenti fino a giugno, invitando tutte le partecipanti e le altre interessate a non perdere questa preziosa opportunità di crescita e empowerment.

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