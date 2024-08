La star di Barbie Margot Robbie in vacanza in Costa Smeralda

La vacanza di Margot Robbie in Costa Smeralda.

Margot Robbie, la star australiana che ha conquistato il pubblico mondiale con il suo ruolo iconico nel film “Barbie”, si trova in vacanza in Costa Smeralda. La celebre attrice è stata avvistata in Sardegna insieme al marito, Tom Ackerley, mentre si godeva una meritata pausa estiva. Il magazine “People” ha rivelato che la coppia è stata immortalata in una località che sembrerebbe trovarsi proprio nel cuore della Gallura.

Le immagini che hanno fatto il giro del web mostrano Margot Robbie in un momento di relax. Ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato il pancione, segno che la Robbie è in dolce attesa. Questo dettaglio ha subito scatenato la curiosità dei fan e della stampa, data la natura estremamente riservata della star, che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Margot Robbie, 34 anni, è sposata con Tom Ackerley, attore e produttore britannico, dal 2016. La coppia, che si è conosciuta sul set di un film, ha sempre vissuto la loro relazione con discrezione, evitando di alimentare gossip. La loro unione è stata spesso descritta come solida e basata su un profondo rispetto reciproco, elementi che emergono anche dalle immagini recenti, che li ritraggono sereni e complici in un contesto così rilassato.

Il suo ruolo nel film “Barbie”, diretto da Greta Gerwig e uscito nel luglio 2023, l’ha consacrata come icona globale. Il film, che ha riscosso un enorme successo sia di critica che di pubblico, ha visto la Robbie interpretare il celebre personaggio della bambola più famosa del mondo. La pellicola ha saputo reinterpretare il mito di Barbie in chiave moderna, toccando temi attuali come l’emancipazione femminile e l’autostima, e la Robbie è stata elogiata per la sua capacità di dare profondità e umanità a un personaggio che, per decenni, era stato percepito solo come un’icona di plastica.

Nonostante la sua carriera costellata di successi, Margot Robbie è sempre rimasta fedele a se stessa, mantenendo un basso profilo e scegliendo di vivere lontano dai riflettori quando non è sul set. La sua riservatezza, unita al suo talento indiscusso, ha contribuito a creare un’aura di fascino e mistero attorno alla sua figura, rendendola una delle personalità più ammirate di Hollywood.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui