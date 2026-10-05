Tc Terranova Olbia, è ancora scudetto nel tennis in carrozzina

Lo scudetto del Tc Terranova Olbia nel tennis in carrozina.

Il Tc Terranova Olbia continua a essere protagonista nel tennis in carrozzina italiano. La formazione gallurese ha conquistato a Verona il titolo italiano a squadre wheelchair, superando in finale il Tennis Giotto di Arezzo e confermandosi per il terzo anno consecutivo ai vertici della competizione. La sfida decisiva si è disputata allo Sports Center Verona, sede della 30ª edizione dei campionati italiani a squadre wheelchair. Il confronto si è concluso già dopo i due singolari, senza la necessità di disputare il doppio.

Il risultato premia il valore dei giocatori.

Il primo punto per la squadra sarda è stato firmato da Marco Pincella, che ha battuto Pasquale Greco con il punteggio di 6-3, 7-5. A chiudere la finale ci ha pensato Luca Arca, vittorioso contro Lorenzo Degl’Innocenti per 6-3, 6-1. Due successi che hanno permesso al Tc Terranova di aggiudicarsi il titolo senza dover ricorrere all’ultimo incontro. Il risultato premia il valore dei giocatori e il lavoro dello staff tecnico, guidato dal maestro Gioele Tedde, con il dirigente Valentino Coizza al fianco della formazione. Per il circolo olbiese si tratta di un’altra importante conferma dopo i risultati ottenuti nelle ultime stagioni.

La prima affermazione era arrivata nel 2024, al debutto nella competizione, con la vittoria in finale contro il Cus Torino per 2-1. Nel 2025 era arrivato il secondo successo, questa volta sui campi del Tennis Giotto di Arezzo, al termine di una finale decisa al doppio, dove Arca e Pincella avevano conquistato il punto decisivo. A Verona la squadra gallurese ha invece risolto la partita nei singolari, aggiungendo un nuovo titolo alla propria bacheca e consolidando una posizione ormai di rilievo nel panorama nazionale del tennis in carrozzina.

Quattro singolari e due doppi.

Meno positivo è stato invece l’esordio del Tennis Club Terranova di Olbia nel campionato di A2. Domenica 4 ottobre, sui campi del parco Fausto Noce, la formazione di casa è stata sconfitta dal Ct Barletta con il risultato complessivo di 1-5, al termine di una giornata disputata davanti a un pubblico numeroso. La sfida prevedeva quattro singolari e due doppi. L’unica affermazione per gli olbiesi è arrivata da Daniel Frasconi, il rookie della squadra, che ha superato Lorenzo Carbone per 6-3, 6-3, iniziando così nel migliore dei modi la sua esperienza nei massimi campionati nazionali a squadre.

“Sicuramente sarebbe potuta andare meglio – commenta Andrea Frasconi, direttore tecnico del Tc Terranova -. Sulla carta avevamo una possibilità e infatti i primi incontri sono partiti in modo equilibrato. Tutti hanno fatto il massimo, Mazzucchelli ha fatto il possibile, Vargiu non è riuscito ad esprimersi al meglio, ma l’avversario ha dimostrato la sua superiorità. Frasconi, ha bilanciato un po’ i conti e ha fatto un bell’esordio nella Serie”.

La sfida è stata condizionata anche dal problema fisico accusato da Mats Moraing, uno dei giocatori di riferimento della formazione. “Non ha perso un match in tre anni, né nel doppio né nel singolo – continua il direttore tecnico -, ma purtroppo non è riuscito a riprendersi e questo ci ha inevitabilmente condizionato”. A pesare sull’organico è stata inoltre l’assenza per infortunio di Salomone, che avrebbe potuto offrire un contributo importante alla squadra. Dalla giornata del “Fausto Noce” è arrivato comunque un segnale incoraggiante per il futuro del circolo. Nei due doppi, infatti, il Tc Terranova ha schierato esclusivamente giocatori provenienti dal proprio vivaio, a conferma del lavoro svolto negli anni nella crescita degli atleti.

La formazione del Tc Terranova Olbia.

La formazione guidata dal maestro Andrea Frasconi comprende Federico Salomone, Mats Moraing e Arthur Weber, insieme ai prodotti del settore giovanile Leonardo Mazzucchelli, Andrea Calcagno, Davide Vargiu e Daniel Frasconi. Completano la rosa Matteo Masala e Andrea Mendola, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, e Constantin Bittoun Kouzmine, vecchia conoscenza del tennis olbiese.

Il Tc Terranova sarà ora chiamato a reagire. Domenica 11 ottobre è in programma la trasferta in Umbria contro il Jt Perugia, mentre il 18 ottobre la squadra affronterà fuori casa il Giuseppucci Macerata. Gli impegni sono stati programmati in trasferta anche per evitare sovrapposizioni con l’Olbia Challenger 2026, previsto dall’11 al 18 ottobre. Il campionato di A2 prevede un girone composto da quattro squadre, con incontri di andata e ritorno. La regular season terminerà il prossimo 6 novembre, lasciando ancora ampio spazio per recuperare dopo il passo falso all’esordio.

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