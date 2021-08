Le vacanze in Sardegna di Chiara Ferragni e Fedez.

Hanno scelto la location più chic della Costa Smeralda per le loro vacanze sarde, i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni, suo marito Fedez ed i loro figli Leo e Vittoria. Hanno affittato una bellissima villa privata a Porto Cervo, nella quale stanno trascorrendo serenamente le loro giornate tra bagni in piscina, partite a basket ( grande passione di Fedez) e cucina sarda.

Ieri a pranzo, infatti, è stata la stessa Chiara Ferragni, che da sola vanta quasi 25 milioni di followers su Instagram, a postare tra le stories la foto di un bel piatto di culurgiones, pasta tipica sarda, conditi con burro, salvia e scaglie di pecorino. Un omaggio alla nostre tradizioni che vale migliaia di views e certamente un ottimo ritorno pubblicitario per la nostra isola.

Tutto da tre giorni nelle loro stories, infatti, parla di Sardegna: dall’arrivo all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia con aereo privato, al tramonto sul territorio smeraldino che da due sere Chiara regala ai suoi fans, sino alla gita ieri con Leo, il figlio di tre anni, tra le vie di Porto Cervo, con panoramica sul porto.

Fedez nel frattempo trascorre ore nel campo da basket della villa dove alloggiano, provando ad insegnare a Leo e consorte i trucchi dello sport e godendosi il nuovo record del suo ultimo album “Mille”, che ha raggiunto in poco tempo il triplo disco di platino. Non ha mancato di rendere un tributo speciale ai due ori olimpici Tamberi e Jacobs, sempre tra le stories, che hanno entusiasmato tutta l’Italia.

Insomma, i Ferragnez pare amino la Sardegna e non lo nascondono ed i fans che hanno la fortuna di incontrarli e che commentano i loro post, pare siano di questo tutti ben felici, dal momento che ormai è universalmente riconosciuto che la coppia sia un brand, che ha il potere di dare valore ad ogni posto che visita, ogni cosa che mangiano ed ogni capo che indossano.

Chissà se questa loro permanenza nella nostra isola, non porti anche ad una nuova gravidanza per Chiara: dopo Leo, tre anni e Vittoria, nata a marzo 2021, sarebbe bello un terzo erede concepito tra il maestrale e le ginestre sarde, no?

La villa scelta dai Ferragnez in Sardegna

