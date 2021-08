In attesa del nuovo singolo di Jessica Mazzoli.

La cantante di Olbia Jessica Mazzoli ritorna con un nuovo singolo. Sarà un feat con il rapper emergente di Milano Favelas JFlous, ma ancora nulla è trapelato sulla data in cui sarà presentata la canzone.

Divisa tra musica e social, Mazzoli in questo periodo non se la starebbe passando bene, poiché la cantante ex gieffina e sua figlia Lara hanno contratto il covid. In una storia sul suo profilo ha detto: “Sto meglio, c’è un sacco di disinformazione per quanto riguarda i contagi, è inutile puntare il dito, ma è bene proteggersi perché questo virus come può prendere in maniera più lieve può prendere male anche ai giovani. Penso di essere stata fortunata e anche Lara che adesso sta meglio”.

La Mazzoli poi ha ringraziato la sanità toscana, dove si trova adesso, e ha lanciato una frecciatina al suo ex Morgan, papà della piccola. “So che non interessa il mio stato di salute – ha proseguito -, però sarebbe stato carino che chi si sarebbe dovuto interessare alla salute di Lara lo avesse fatto. Stendiamo un velo pietoso”.

