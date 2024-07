“Il viaggio di Tolkien” approda in piazza a Porto Cervo

Un evento a Porto Cervo dedicato a Tolkien

Istituto Euromediterraneo organizza un evento dedicato a Tolkien a Porto Cervo per la serata del 13 luglio in piazza Stella Maris. L’evento nasce dal lavoro con l’associazione Mare Nostrum di Porto Cervo e la Parrocchia Stella Maris e si chiama “Il viaggio di Tolkien, il nostro viaggio”.

“Sabato 13 luglio 2024, alle ore 20:30, nella splendida cornice della piazza Stella Maris di Porto Cervo, si terrà una serata speciale in compagnia di due ospiti d’eccezione: Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano ed esperto di J. R. R. Tolkien, e Camillo Fornasieri, direttore del Centro culturale di Milano. Sarà un evento unico, arricchito dalla presenza dei due relatori che condivideranno le loro preziose informazioni sul celebre autore. La serata sarà allietata dalle esibizioni musicali di Maristella Ragnedda e Marco Derosas“.

“L’evento segnerà anche la nascita ufficiale del “Circolo tolkieniano della Gallura”, un nuovo circolo culturale, istituito presso l’Istituto Euromediterraneo, che sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono immergersi nel fantastico mondo di J. R. R. Tolkien. Vi invitiamo a partecipare per celebrare insieme questa nuova avventura culturale. Sarà un’opportunità imperdibile per incontrare altri appassionati, ascoltare interventi di alto livello e godere di una serata all’insegna della musica e della cultura”.

