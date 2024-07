Intraprendere o trasferire la propria attività a Dubai richiede molto più che solo coraggio. È fondamentale prestare attenzione, prepararsi adeguatamente e possedere le competenze necessarie. Le insidie da evitare sono molteplici e, senza una guida affidabile, c’è il rischio di compromettere l’intero investimento. La fase più critica e delicata di questo processo è l’apertura della nuova società e la gestione dei servizi correlati. È proprio per questo motivo che la Daniele Pescara Consultancy rappresenta la scelta ideale per chi desidera sottrarsi a una tassazione eccessiva e a una burocrazia opprimente, offrendo un supporto personalizzato per raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali. Il suo fondatore, l’omonimo Daniele Pescara, ci ha svelato i suoi preziosi consigli per chi desidera avviare una società a Dubai.

1. Presta attenzione ai sedicenti professionisti del mercato

Quando si decide di aprire una società a Dubai, è essenziale fare attenzione a chi ci si affida.



In città non mancano i cosiddetti “fuffaguru”, individui che si presentano come esperti consulenti ma che spesso non possiedono le qualifiche e le autorizzazioni necessarie.



Prima di scegliere un consulente, è cruciale assicurarsi che sia regolarmente registrato e che operi in conformità con le leggi locali.



Un segnale d’allarme può essere la presenza di contratti vaghi o, peggio, l’assenza totale di documentazione contrattuale.



È fondamentale richiedere un contratto dettagliato che specifichi chiaramente i servizi offerti, i relativi costi e le responsabilità di entrambe le parti.



Inoltre, la mancanza di referenze verificabili è un altro indicatore di potenziale inaffidabilità.



Assicurati di poter contattare precedenti clienti che possano confermare l’affidabilità e la competenza del consulente.



In un ambiente dinamico come quello di Dubai, seguire queste precauzioni ti aiuterà a evitare insidie e a proteggere il tuo investimento.

2. Come riconoscere i Referenti Inaffidabili

Quando ci si affida a consulenti a Dubai, è fondamentale fare attenzione a chi dimostra poca professionalità e competenza.



Spesso, questi consulenti presentano segnali inequivocabili di inadeguatezza.



Molti di loro non possiedono l’esperienza locale necessaria, risultando incapaci di navigare tra la cultura, le pratiche commerciali e le normative specifiche di Dubai.



Un consulente affidabile deve avere una profonda conoscenza di queste leggi e deve essere in grado di guidarti in conformità con esse.



Diffida di chi offre piani vaghi o incompleti; un consulente serio dovrebbe fornire un piano dettagliato che comprenda tutte le fasi del trasferimento, i tempi previsti e i costi associati all’apertura della società.



La mancanza di risposte chiare alle tue domande o preoccupazioni è un altro segnale di allarme.



È essenziale avere una comunicazione aperta e trasparente con il consulente; evita chiunque sembri evasivo nelle risposte.



L’integrità e la professionalità sono elementi cruciali: la fiducia è fondamentale, e qualsiasi comportamento poco professionale dovrebbe spingerti a cercare un altro consulente.



Infine, presta attenzione ai consulenti che ricevono nelle hall degli hotel: spesso, questi individui non dispongono nemmeno di una sede adeguata, accogliendo i clienti in ambienti improvvisati e poco adatti per un investimento serio.

3. Scegli il Miglior Consulente per Avviare un’Attività a Dubai

Quando decidi di avviare un’attività a Dubai, è essenziale fare una ricerca approfondita, chiedere referenze e non esitare a fare domande per garantire di scegliere il professionista più adatto alle tue esigenze.



In un mercato sempre più affollato di presunti esperti di Dubai, che spesso generano confusione e diffondono informazioni errate, la Daniele Pescara Consultancy si distingue per la sua trasparenza ed efficacia dei suoi servizi.



Da anni, questa società rappresenta il principale punto di riferimento per gli italiani a Dubai che necessitano di costituzioni societarie Offshore e Onshore e di servizi finanziari correlati.



Il fondatore, Daniele Pescara, può vantare oltre 700 casi di successo comprovati e operazioni concluse con profitto.



Inoltre, Pescara ricopre ruoli di rilievo come Rappresentante della Camera di Commercio UAE, Presidente di FenImprese Dubai (la prima associazione di categoria per imprenditori a Dubai), e partner del network “Il Sole 24 Ore” in qualità di esperto nell’internazionalizzazione a Dubai.



Con sedi in Italia, a Padova e Roma, e nelle prestigiose Financial Towers del DIFC a Dubai, la Daniele Pescara Consultancy offre un servizio completo, garantito dalla formula “Soddisfatto o Rimborsato”.



Il team è composto da 24 professionisti, tra cui avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali, specializzati nell’offrire soluzioni su misura per ogni cliente, assicurando una consulenza completa dalla fase iniziale alla costituzione societaria a Dubai e ai servizi finanziari annessi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui