La grande villa con piscina in Costa Smeralda.

È in vendita a 8,25 milioni di euro, su Idealista.it, una mega villa con piscina, pronta ad essere riconvertita in uno dei resort più belli d’Italia. La struttura si trova in Costa Smeralda, a pochi minuti da Porto Cervo, e occupa 2.800 metri quadrati di terreno con una superficie di circa 700 metri quadri.

All’interno vi sono 5 camere, tutte provviste di spogliatoio e bagno privato, ma anche 2 camere per il personale di servizio e diversi posti auto con un ingresso carraio. Al primo piano si trova un ampio soggiorno con sala interna, più 2 cucine di cui una professionale e attrezzata. Una camera per gli ospiti con bagno e un’ampia terrazza con zona salotto.

Al secondo piano, invece, si trovano ben 5 camere da letto, più 2 sale per il personale. Tutte le camere hanno accesso alla piscina lunga circa 22 metri.