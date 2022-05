La nuova enoteca ad Arzachena.

Nel cuore di Arzachena apre l’enoteca la Tana del Bianconiglio, un altro progetto di un trio di giovani del posto, tra i 34 e i 36 anni, con un wine shop, inaugurato domenica scorsa in corso Garibaldi. Si tratta dei soci fondatori del Bianconiglio, Claudio Leuci e Cristian Deriu e del collaboratore e responsabile dell’enoteca, Daniele Chiodino.

E’ il secondo locale nel centro della città, più un altro stagionale a Cannigione, che rianima la movida arzachenese. E’ questo l’intento dei giovani soci che hanno deciso di aprire il secondo locale del centro storico, a pochi passi dalla scalinata di Santa Lucia.

“Purtroppo il corso era un po’ morto, nonostante sia il centro e questo rendeva spaesati anche i turisti – dichiara Cristian Deriu, uno dei proprietari -, grazie a questa nuova inaugurazione si è popolato un pochino. Noi avevamo già aperto prima della pandemia, ad ottobre, e siamo rimasti operativi durante il covid, proponendo una formula vincente, ovvero l’aperitivo a domicilio. Ora, con l’apertura di questo locale ci proponiamo l’obiettivo di rianimare il corso e dare anche al turista la possibilità di non dover uscire fuori dalla città per comprare un buon vino. Il locale è interamente realizzato con uno stile classico moderno ed è stato studiato per regalare al cliente un esperienza unica in un atmosfera accogliente degna della nostra posizione”.

Nel nuovo locale un assortimento di 200 etichette di vini, con una carta in via di definizione. “Abbiamo sia etichette sarde che nazionali – spiega Deriu – e in questa settimana ne arriveranno tanti altri, il nostro obiettivo è quello di incrementare in modo tale da riuscire ad abbracciare un pubblico sempre più ampio ed esigente interessato a scoprire nuove realtà del settore. Si tratta di un progetto nato per soddisfare la richiesta del cliente che ama il vino e vuole andare alla scoperta di nuovi territori attraverso la degustazione”. La saletta interna offre 18 posti a sedere.