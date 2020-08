L’estate 2020 Vip al Just Cavalli di Porto Cervo.

Anche per l’estate 2020 i Vip scelgono il Just Cavalli di Porto Cervo. Dopo la festa di Gianluca Vacchi, nei giorni scorsi si sono visti Borja Mayoral del Real Madrid, Emerson Palmieri del Chelsea, Erik Lamela del Tottenham, Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Benji, Paola Di Benedetto, Diletta Leotta, Fabio Caressa, Raffaella Zardo, Domenico Zambelli, Alessio Romagnoli del Milan, Federico Bernardeschi della Juve, Fabio Rovazzi, il rapper Salmo, il cantautore Ultimo, Alberto Cerri e Leonardo Pavoletti del Cagliari, Matteo Pessina e Mattia Zaccagni del Verona.

Tra i VIP presenti c’è Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, e la cantante Anitta, 50milioni di follower, vero nome Larissa de Macedo Machado, compositrice, conduttrice televisiva e attrice brasiliana, protagonista della hit dell’estate – “Paloma”, con Fred De Palma- e la più famosa cantante sud americana Anitta è un’artista che ha all’attivo tre album in studio e singoli di successo, collaborazioni con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea, Diplo e molti altri. I numeri sono da record: quasi otto miliardi di streaming globali, cinque nomine ai Latin Grammy, tre MTV Ema vinti, e un documentario di Netflix a lei dedicato

Al Just Cavalli Porto Cervo la musica è sempre diversa: domani 15 agosto White Angel, il 16 Flamingo, il 17 Mamacita, l’Energia che fa vibrare i top club più importanti di tutta l’isola, che riconferma l’appuntamento fisso del lunedi al Just Cavalli Porto Cervo, melodie bellissime e coinvolgenti, che mischiano i Generi Hip Hop e R’n’b con gli altri generi musicali quali la musica electro e dubstep. Si prosegue con Be a diva il 18, il 19 I’m the Party, il 20 Don’t Tell Daddy, il 21 Paradise, il 22 Just Dance, il 23 Flamingo.

