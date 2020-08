L’incendio in un appartamento di Olbia.

Principio d’incendio in un appartamento in via Tiepolo a Olbia, questo pomeriggio, intorno alle 14. Le fiamme si sono propagate anche all’esterno dell’abitazione sulla tapparella della finestra di una camera da letto.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno prontamente spento l’incendio. Per il momento non è escluso il dolo e per questo motivo sono arrivati anche i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti congiunti sulle cause.

(Visited 898 times, 898 visits today)