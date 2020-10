E’ un 25enne di Nuoro la vittima dell’incidente sulla statale 131

Il giovane era alla guida del furgone.

E’ un giovane 25enne di Nuoro la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina alle 6 sulla statale 131 nei pressi di Paulilatino. Fabio Ticca era alla guida del furgone quando è rimasto coinvolto nello scontro con un Tir e un’altra auto.

Un’impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno portato gli altri feriti all’ospedale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presenti anche carabinieri e polizia per i rilievi.

(Visited 1.386 times, 1.386 visits today)