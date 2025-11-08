Due occasioni per cercare lavoro all’Hotel Abi d’Oru

L’Hotel Abi d’Oru ha organizzato due Open day per far conoscere la struttura a chi cerca un posto di lavoro.

“Abi d’Oru Beach Hotel & Spa è una struttura a 5 stelle situata nell’incantevole cornice del Golfo di Marinella, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Olbia SS. Dispone di 131 camere, tre ristoranti, tre bar, una spiaggia riservata esclusivamente agli ospiti, un Kids Club, una Spa con area umida, sauna e cabine per i trattamenti benessere, oltre a una palestra, un eliporto e un ampio parcheggio”.

“Per far conoscere la propria realtà, la filosofia di lavoro e le opportunità professionali nel settore dell’ospitalità di eccellenza, Abi d’Oru Beach Hotel & Spa organizza due giornate di Open Day, che si terranno martedì 11 e mercoledì 12 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso Abi d’Oru Beach Hotel & Spa in Porto Rotondo 07026, Olbia SS”.

“Durante le giornate sarà possibile incontrare il team di professionisti che guidano le attività quotidiane e conoscere i percorsi di formazione e le opportunità di carriera disponibili. I partecipanti devono portare con sé il proprio curriculum e mettere in mostra le proprie competenze e il proprio talento.

Per chi non potesse partecipare di persona, è comunque possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo job@hotelabidoru.it

Per candidarsi o ricevere ulteriori informazioni, è possibile consultare il link: https://outlook.office.com/book/OPENDAYGRANDHOTELABIDORU@hotelabidoru.it/?ismsaljsauthenabled”.

