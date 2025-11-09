Olbia è regina della tassa di soggiorno, ma Alghero si prepara al sorpasso

Per la tassa di soggiorno Alghero ha superato Arzachena e punta al sorpasso su Olbia

Olbia è la regina della tassa di soggiorno in Sardegna, ma tutta la Gallura invade la top 20 per gli incassi relativi al 2024. Metà dei Comuni nelle prime venti posizioni in classifica sono concentrati nel Nordest. Nel 2024 in Sardegna sono entrati 30 milioni e l’avanzata di Olbia e Alghero le ha portate a superare la soglia dei 3 milioni di entrate. In valori assoluti le migliori prestazioni sono di Trinità d’Agultu e Vignola e Palau, che hanno incrementato del 96,4 e del 90,2%. (In basso c’è la top 20, che non comprende La Maddalena dove c’è la tassa di sbarco).

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale di Jfc sula tassa di soggiorno nel 2024 Alghero ha fatto un grande balzo in avanti rispetto all’anno prima. Una performance del 27% in più che ha permesso di scavalcare Arzachena che si è limitata a un +3,8. Quest’anno la Riviera del Corallo è la zona che è andata meglio di tutto il Nord Sardegna, sia nell’altissima stagione di agosto sia nel diverso mercato di settembre. Incrociando i dati sulla tassa di soggiorno incassati nel 2024 col numero di arrivi del 2025 è molto probabile che Olbia possa perdere il primato e che Alghero possa divorare quel divario. O, comunque, avvicinarsi a grandi falcate alla regina della tassa di soggiorno in Sardegna.

Ecco la top 20 del 2024

1 Olbia 3 milioni 274mila +21,3%

2 Alghero 3 milioni e mille +27,0%

3 Arzachena 2 milioni 761mila +3,8%

4 Palau 2 milioni 202mila +90,2%

5 Villasimius 2 milioni 75mila +4,5%

6 San Teodoro un milione 820mila +66,1%

7 Santa Teresa Gallura un milione 473mila +33,2%

8 Cagliari un milione 366mila +13,3%

9 Budoni un milione 237mila -12,9%

10 Golfo Aranci un ,milione 58mila +35,3%

11 Orosei 989mila +8,4%

12 Pula 904mila -37,8%

13 Castiadas 899mila +31,2%

14 Dorgali 864mila +43,8%

15 Trinità d’Agultu e Vignola 719mila +96,4%

16 Tortolì 702mila +82,8%

17 Stintino 554mila +30,4%

18 Loiri Porto San Paolo 358mila +13,2%

19 Aglientu 328mila +16,0%

20 Castelsardo 298mila +22,4%

