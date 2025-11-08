Auto contro scooter a Olbia, un ferito per l’incidente nella rotatoria

Incidente tra auto e scooter a Olbia
Un incidente tra un’auto e uno scooter in una rotatoria di Olbia, il centauro finisce in ospedale per accertamenti. Lo scontro è avvenuto nella rotatoria San Nicola, tra via dei Lidi e viale Aldo Moro, davanti al Parco Fausto Noce.
Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia che si è occupata di ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire le conseguenze per la viabilità cittadina. I soccorritori del 118 si sono occupati di assistere il conducente dello scooter e portarlo in ospedale.