Abiti contraffatti e borse false, a Olbia scatta il sequestro

Il sequestro di abiti contraffatti a Olbia.

Oltre 1.100 capi di abbigliamento e accessori riportanti marchi falsificati di prestigiose case di moda italiane e internazionali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia nel corso di controlli intensificati durante le festività natalizie. Gli articoli, che rischiavano di finire sotto l’albero come regali contraffatti, comprendevano giubbotti, maglieria sportiva, scarpe, borse e foulard.

Le operazioni, condotte nel centro cittadino e nei comuni limitrofi frequentati dai turisti, rientrano nel costante monitoraggio economico del territorio volto a contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela dei consumatori e dei commercianti che operano secondo la legge.

Nel corso degli accertamenti, due venditori ambulanti – un italiano e un senegalese – sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per la vendita di prodotti con loghi e segni distintivi identici a quelli di noti brand di lusso, tra cui Louis Vuitton, Blauer, Stone Island, Moncler, Rolex, Patek Philippe e Cartier, privi delle necessarie caratteristiche di autenticità e dei requisiti di sicurezza. Gli approfondimenti hanno permesso di rinvenire un vasto assortimento di articoli contraffatti, il cui commercio avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

