Poste in Gallura presenta le nuove buste e scatole 100% riciclate

Le nuove buste e scatole riciclate delle Poste in Gallura.

Dalla Gallura arrivano novità nel campo della spedizione sostenibile. Poste Italiane ha introdotto in 21 uffici postali della zona una nuova gamma di buste e scatole realizzate interamente in cartone riciclato al 100%, confermando l’impegno dell’azienda nella tutela dell’ambiente.

I nuovi contenitori, certificati dal Forest Stewardship Council, si distinguono per una grafica originale e vivace ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. La collaborazione tra l’ente sportivo e l’azienda postale nasce dalla condivisione di valori come eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di comunità, principi che da sempre guidano l’operato di Poste Italiane.

Il design delle confezioni riproduce sul fronte gli atleti impegnati nelle varie competizioni, con ciascun formato dedicato a una disciplina diversa, mentre il marchio “100% riciclato” ne sottolinea la natura ecologica. Al centro di ogni confezione è raffigurato un cerchio all’interno del quale compare la figura dello sportivo, richiamando in modo immediato lo spirito olimpico e paralimpico. Questi prodotti, completamente riciclati e riciclabili, saranno disponibili fino alla conclusione della manifestazione sportiva, offrendo agli utenti la possibilità di spedire in modo responsabile e creativo.

Le buste e le scatole ecologiche possono essere acquistate negli uffici postali di Olbia, Arzachena, Badesi, Buddusò, Budoni, Calangianus, Cannigione, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschiri, Palau, Porto Cervo, Porto Rotondo, San Pantaleo di Olbia, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania, ampliando così l’offerta green di Poste Italiane nel territorio gallurese e promuovendo pratiche di spedizione più rispettose dell’ambiente.

